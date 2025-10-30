Tre giovani leonesse berbere al Parco Le Cornelle

L’ingresso delle tre sorelle segna un ulteriore impegno del parco bergamasco nella conservazione del leone berbero (Panthera leo leo), sottospecie dichiarata estinta in natura e oggi tutelata grazie al Programma Europeo di Conservazione (EEP) coordinato da EAZA, l’Associazione Europea di Zoo e Acquari.

Un gruppo riproduttivo per la tutela del leone berbero

Le tre leonesse sono state accolte nel nuovo reparto dedicato ai grandi felini, dove lo scorso agosto era arrivato Ayyuur , un maschio appartenente alla stessa sottospecie. Dopo un periodo di ambientamento e conoscenza reciproca, gestito con la massima cura dagli zoologi del Parco, Nandi, Zenani e Winnie verranno gradualmente riunite al maschio per formare un gruppo riproduttivo stabile , fondamentale per la continuità genetica della specie.

Le tre leonesse berbere arrivate al Parco delle Cornelle di Valbrembo in fase di ambientazione

Le leonesse berbere si distinguono per il mantello color sabbia dorato e l’assenza di criniera, tratti che esaltano la loro eleganza e agilità. I maschi, al contrario, sono noti per la criniera scura e imponente, simbolo di forza e maestosità.