Cronaca
Giovedì 30 Ottobre 2025
Tre giovani leonesse berbere al Parco Le Cornelle
Nandi, Zenani e Winnie giunti dai Paesi Bassi: un nuovo passo per salvare una specie estinta in natura.
Valbrembo
Il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo accoglie tre nuove ospiti speciali: Nandi, Zenani e Winnie, tre giovani leonesse berbere di circa tre anni, arrivate da un parco faunistico dei Paesi Bassi.
L’ingresso delle tre sorelle segna un ulteriore impegno del parco bergamasco nella conservazione del leone berbero (Panthera leo leo), sottospecie dichiarata estinta in natura e oggi tutelata grazie al Programma Europeo di Conservazione (EEP) coordinato da EAZA, l’Associazione Europea di Zoo e Acquari.
Un gruppo riproduttivo per la tutela del leone berbero
Le tre leonesse sono state accolte nel nuovo reparto dedicato ai grandi felini, dove lo scorso agosto era arrivato Ayyuur, un maschio appartenente alla stessa sottospecie. Dopo un periodo di ambientamento e conoscenza reciproca, gestito con la massima cura dagli zoologi del Parco, Nandi, Zenani e Winnie verranno gradualmente riunite al maschio per formare un gruppo riproduttivo stabile, fondamentale per la continuità genetica della specie.
Le leonesse berbere si distinguono per il mantello color sabbia dorato e l’assenza di criniera, tratti che esaltano la loro eleganza e agilità. I maschi, al contrario, sono noti per la criniera scura e imponente, simbolo di forza e maestosità.
Un impegno concreto per la biodiversità
Il Parco Le Cornelle contribuisce con questo progetto al mantenimento di una popolazione sana e geneticamente varia di leoni berberi all’interno della rete europea di zoo accreditati.
«È un passo decisivo – spiegano dal Parco – per garantire un futuro a una sottospecie che in natura non esiste più. La collaborazione tra strutture zoologiche europee è fondamentale per evitare la perdita definitiva di patrimonio genetico e conoscenze sulla specie».
Halloween al Parco: biglietto omaggio fino al 3 novembre
In occasione di Halloween, il Parco offre ai visitatori una promozione speciale: fino a lunedì 3 novembre, acquistando un biglietto ridotto, se ne riceverà un secondo in omaggio.
