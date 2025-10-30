Burger button
Cronaca / Hinterland
Giovedì 30 Ottobre 2025

Tre giovani leonesse berbere al Parco Le Cornelle

I NUOVI ARRIVI. Nandi, Zenani e Winnie giunti dai Paesi Bassi: un nuovo passo per salvare una specie estinta in natura.

Una delle tre leonesse berbere arrivate al Parco delle Cornelle di Valbrembo
Una delle tre leonesse berbere arrivate al Parco delle Cornelle di Valbrembo

Valbrembo

Il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo accoglie tre nuove ospiti speciali: Nandi, Zenani e Winnie, tre giovani leonesse berbere di circa tre anni, arrivate da un parco faunistico dei Paesi Bassi.

L’ingresso delle tre sorelle segna un ulteriore impegno del parco bergamasco nella conservazione del leone berbero (Panthera leo leo), sottospecie dichiarata estinta in natura e oggi tutelata grazie al Programma Europeo di Conservazione (EEP) coordinato da EAZA, l’Associazione Europea di Zoo e Acquari.

Un gruppo riproduttivo per la tutela del leone berbero

Le tre leonesse sono state accolte nel nuovo reparto dedicato ai grandi felini, dove lo scorso agosto era arrivato Ayyuur, un maschio appartenente alla stessa sottospecie. Dopo un periodo di ambientamento e conoscenza reciproca, gestito con la massima cura dagli zoologi del Parco, Nandi, Zenani e Winnie verranno gradualmente riunite al maschio per formare un gruppo riproduttivo stabile, fondamentale per la continuità genetica della specie.

Le tre leonesse berbere arrivate al Parco delle Cornelle di Valbrembo in fase di ambientazione
Le tre leonesse berbere arrivate al Parco delle Cornelle di Valbrembo in fase di ambientazione

Le leonesse berbere si distinguono per il mantello color sabbia dorato e l’assenza di criniera, tratti che esaltano la loro eleganza e agilità. I maschi, al contrario, sono noti per la criniera scura e imponente, simbolo di forza e maestosità.

Un impegno concreto per la biodiversità

Il Parco Le Cornelle contribuisce con questo progetto al mantenimento di una popolazione sana e geneticamente varia di leoni berberi all’interno della rete europea di zoo accreditati.

«È un passo decisivo – spiegano dal Parco – per garantire un futuro a una sottospecie che in natura non esiste più. La collaborazione tra strutture zoologiche europee è fondamentale per evitare la perdita definitiva di patrimonio genetico e conoscenze sulla specie».

Halloween al Parco: biglietto omaggio fino al 3 novembre

In occasione di Halloween, il Parco offre ai visitatori una promozione speciale: fino a lunedì 3 novembre, acquistando un biglietto ridotto, se ne riceverà un secondo in omaggio.

Info e orari di apertura: www.lecornelle.it/informazioni/orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbrembo
Ambiente
natura
Conservazione
Risorse naturali
Parco Le Cornelle