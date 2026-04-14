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Cronaca / Hinterland Martedì 14 Aprile 2026

Trucco della monetina ad Azzano: borsa rubata e recuperata poco dopo

IL CASO. La vittima si è accorta e ha subito allertato i carabinieri. «Salvi» gli orecchini donati per i 55 anni di matrimonio.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Trucco della monetina ad Azzano: borsa rubata e recuperata poco dopo
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Il trucco della monetina questa volta non ha portato i frutti sperati. Grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma di Stezzano, infatti, una signora è riuscita a recuperare la borsa con gli orecchini d’oro rubati pochi minuti prima da una banda di malviventi.

La disavventura è iniziata lunedì mattina ad Azzano San Paolo, quando la vittima è entrata per fare la spesa al supermercato Conad. All’esterno del punto vendita erano appostati due o tre individui, che hanno atteso l’uscita della cliente per mettere in atto il cosiddetto trucco della monetina.

In cosa consiste il trucco

Mentre la vittima si china per aiutare a raccogliere i soldi, ecco che un secondo complice si attiva e le sottrae la borsa dalla macchina, allontanandosi velocemente

In sostanza, un componente della banda attende che il malcapitato di turno apra la portiera dell’auto per caricare la spesa e fa cadere a terra una manciata di spiccioli per attirare la sua attenzione. Mentre la vittima si china per aiutare a raccogliere i soldi, ecco che un secondo complice si attiva e le sottrae la borsa dalla macchina, allontanandosi velocemente.

Accortasi del furto, la signora ha subito chiesto aiuto, contattando i carabinieri della stazione di Stezzano. Fortunatamente, uno dei militari intervenuti è riuscito a geolocalizzare il telefono della vittima, ritrovato qualche minuto dopo all’interno della borsa rubata, a poche centinaia di metri, nella zona del nuovo supermercato Iperal in via Cremasca.

Subito sono state bloccate le carte di pagamento e recuperati i documenti, insieme agli orecchini che, oltre al valore economico, ne avevano uno più importante a livello affettivo per la signora, visto che erano il regalo del marito per i 55 anni di matrimonio.
Ora le indagini dei carabinieri proseguono per individuare i responsabili, ripresi dai sistemi di videosorveglianza attivi nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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