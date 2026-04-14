Trucco della monetina ad Azzano: borsa rubata e recuperata poco dopo

Il trucco della monetina questa volta non ha portato i frutti sperati. Grazie al pronto intervento dei militari dell’Arma di Stezzano, infatti, una signora è riuscita a recuperare la borsa con gli orecchini d’oro rubati pochi minuti prima da una banda di malviventi.

La disavventura è iniziata lunedì mattina ad Azzano San Paolo, quando la vittima è entrata per fare la spesa al supermercato Conad. All’esterno del punto vendita erano appostati due o tre individui, che hanno atteso l’uscita della cliente per mettere in atto il cosiddetto trucco della monetina.