Una «cavalcata» a Capo Nord per i vespisti Sergio e Angelo

Il passaggio alle Lofoten

Sergio e Angelo hanno attraversato mezza Europa in sella osservando panorami mozzafiato: le cascate di Latefossen in Norvegia, i fiordi come il Geiranger, maestose cascate e la nota Atlantic Road. Poi diretti in Svezia, che si è rivelata ricca di distese di pini, betulle, punteggiata da colline e laghi. Il viaggio è continuato in Finlandia, per poi tornare in Norvegia dove la temperatura ha raggiunto i 3 gradi con forti raffiche di vento. Giunti al monumento del Globo di Capo Nord si è documentato l’evento con una fotografia, ricordo di un’intera esperienza indimenticabile. Per fare ritorno in patria, Sergio e Angelo sono passati per le isole Lofoten, descritte cosi da Sergio: «Montagne a picco sul mare, spiagge di sabbia bianche, casette caratteristiche. Davvero belle, è il posto che mi è piaciuto di più». Una volta tornati in Italia, il 3 luglio scorso, ad attendere i due cavalieri in Vespa c’erano gli amici con striscioni di bentornato. «Un’esperienza tosta – ha osservato Sergio –, soprattutto per le tante ore in sella, ma fattibile: un sogno da mettere nel nostro zaino da motociclisti».