Wizz Air, nuova rotta da Orio a Suceava, in Romania

Suceava è un tesoro nascosto nel cuore della regione della Bucovina . Celebre per le sue chiese affrescate riconosciute dall’Unesco, la Fortezza di Suceava e una vivace tradizione artigianale, la città offre un mix ideale di storia, natura e autentico fascino dell’Europa orientale. Circondata dai suggestivi paesaggi dei Carpazi, è anche una meta apprezzata dagli amanti dell’outdoor, grazie ai sentieri escursionistici e alle specialità gastronomiche locali.

Collegamenti rafforzati in Romania

Con questa nuova aggiunta, sale a 6 il numero delle destinazioni rumene servite da Bergamo - insieme a Bucarest, Cluj, Craiova, Iasi e Timisoara - rafforzando ulteriormente il ruolo di Wizz Air come compagnia aerea di riferimento per i collegamenti tra Italia e Romania.

La nuova rotta si inserisce nell’iniziativa Customer First Compass della compagnia, un investimento a lungo termine da 14 miliardi di euro in tre anni, volto a garantire tariffe accessibili, maggiore flessibilità di viaggio e un’esperienza incentrata sul cliente in ogni fase del viaggio.