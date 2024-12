Il meteorologo: «Allerte meteo, sempre più precisi nelle previsioni»

«Se continuiamo ad inquinare come facciamo oggi nei prossimi anni gli eventi estremi, anche in Bergamasca, aumenteranno»: non ha mezzi termini Manuel Mazzoleni , meteorologo di 3Bmeteo.com e divulgatore scientifico. «Si continuano a prendere impegni prima con gli accordi di Parigi sul clima e poi con le diverse COP delle Nazioni Unite (l’ultima a Baku nel mese di novembre 2024 ndr) ma, se non si passa dalle parole ai fatti, la situazione si aggraverà». Ascolta l’intervista de L’Eco di Bergamo Incontra e leggi il dossier sul Maltempo a Bergamo.