Mimo, passeggiare nel centro di Milano tra novità e anteprime dell’auto

Passeggiata in sicurezza tra le bellezze del centro storico di Milano, da Piazza San Babila al Castello Sforzesco, in un lungo weekend tutto dedicato alla mobilità più ecologica di oggi e domani.

MIMO (Milano Monza Motor Show) è stato inaugurato dalle autorità cittadini e regionali giovedì mattina 10 giugno proprio nel cuore del capoluogo lombardo - Piazza Duomo - dove, sino a domenica 13 giugno, 63 brand dell’auto e delle moto espongono i loro ultimi modelli lungo le installazioni in «dialogo» con il pubblico, anche quello da casa grazie alla tecnologia digitale.

L’accesso alla kermesse ideata dal presidente Andrea Levy è libero e gratuito, avviene in presenza e «open air», si svolge nel rispetto delle normative sanitarie vigenti e vuole scattare una fotografia sullo stato dell’arte dell’automotive in tempi di allentamento della pandemia con un focus sull’elettrico concentrato al Castello Sforzesco. I costruttori mettono in mostra le loro novità - tra cui 10 anteprime mondiali - su apposite (130) pedane all’aperto da cui si può dialogare con i passanti. Un dialogo virtuale e rispettoso delle distanze - sottolineano a più riprese gli organizzatori - reso possibile dalla tecnologia dei QR code posti su ogni installazione.