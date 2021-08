Tagliatelle con salsa di peperoni e gamberetti

Il gamberetto boreale vive nell’Atlantico del Nord e nel Mar Glaciale Artico, tra il Canada e la Norvegia. Le basse temperature di questi ambienti fanno sì che la sua crescita avvenga lentamente, creando le condizioni ideali per il pieno sviluppo del suo sapore complesso e della sua consistenza. Il colore può essere determinato dall’alimentazione del gambero o dal fatto che stia producendo le uova per la riproduzione. Il colore leggermente più scuro della testa non compromette il sapore o la qualità del gambero. I gamberi vivono sui fondali soffici e fangosi a profondità comprese tra i 20 e i 1400 metri. Prediligono una temperatura dell’acqua compresa tra gli 0 °C e gli 8 °C e si nutrono principalmente di plancton e krill. Vivono fino a 9 anni e, di solito, vengono pescati quando hanno circa 6 anni e sono lunghi circa 8-10 centimetri.