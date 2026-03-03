Atalanta, il ko con il Sassuolo ha aperto per Fubal la classifica di marzo

L’Atalanta perde con il Sassuolo e interrompe momentaneamente la propria scalata in classifica, ma la sfida di Reggio Emilia è importante in ottica Fubal perché dà il via a una nuova classifica mensile, quella di marzo. Dopo il ko coi neroverdi, si torna subito in campo: domani c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio. Volete fare il vostro pronostico e provare a scalare le classifiche per puntare a uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare al concorso è gratuito. È sufficiente registrarsi - con email, password e nickname - su fubal.ecodibergamo.it.

Per una graduatoria che si apre, un’altra si è chiusa: mercoledì 25 febbraio l’Atalanta ha ribaltato il Borussia Dortmund, passando il turno in Champions League, ed è stata l’ultima gara giocata dai nerazzurri nel mese di febbraio, quindi si è chiusa per Fubal anche la classifica mensile. Grazie a ben dieci punti conquistati contro i tedeschi, Roberto Burattin fa un balzo, raggiunge quota 36 ed è il leader della classifica. Sonia Pedruzzi ne fa ben dodici ed è seconda a 35, gli stessi punti di Enrico Pacchiana che con il Dortmund ne ottiene ‘solo’ sette e passa da primo a terzo. A parità di punti, 35, Sonia è premiata per aver indovinato più risultati di Enrico. Appena fuori dal podio, a 34, ci sono Elisa Biava Mariani e Omar Baronchelli. Dopo che il funzionario camerale approverà la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: il primo riceverà due posti in pitch view; il secondo porterà a casa una maglia home Atalanta 2025/26 autografata; il terzo vincerà un pallone firmato dalla squadra.

Le classifiche

La nuova graduatoria mensile, quella di marzo, vede tre partecipanti in vetta con nove punti: Angela Brugali, Feo907 e Giovanni Colombo. Segue un gruppetto di otto a quota otto: Angelo Consonni, Brusio, Pierantonio Motta, Longa Longa, Alberto Plebani, Lorenza Carminati, Paola Provenzi e Martino Bottani. Nella generale c’è sempre Maurizio Ranica in vetta, con 154 punti, più tredici su Giovanni Scaglia che insegue con 141. Più attardati, a cavallo del terzo posto, ci sono Luciano Nava, che di punti ne ha 134, e Lorenzo Perniceni, a 133. C’è bagarre nella classifica di ritorno perché Roberto Burattin, leader con 59 punti, resta a secco col Sassuolo, mentre Longa Longa ne conquista otto e balza secondo a 57, superando ben sei partecipanti a quota 56: Luigi Andrea Cortesi, Luca Martinelli, Angelo Algeri, Vittorio Miccichè, Fabbiano Salvi e Giacomo Bonetti.

Le classifiche di Fubal

I pronostici dei partecipanti