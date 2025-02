Cresce la «febbre da Fubal», la prima classifica: c’è fermento tra gli inseguitori

Come hanno giocato i nostri lettori

Nell’ultima settimana di gioco i nostri lettori hanno pronosticato la bellissima partita di Barcellona e quella con il Torino. Il pareggio 2-2 coi blaugrana, oltre a essere stato importantissimo per la classifica della Champions League, ha determinato le posizioni finali della classifica di gennaio di Fubal. 1048 pronostici creati: 336 hanno optato per un pareggio, 447 una sconfitta e 265 una vittoria. Il 2-2, il risultato esatto più inserito nel pregara, è stato indovinato da ben 205 lettori. Retegui e De Ketelaere, pronosticati marcatori 961 e 646 volte, sono rimasti a secco. A prendersi la scena sono stati Pasalic ed Ederson: se il gol del croato è stato «votato» 333 volte, il terzo tra tutti, quello di Ederson era meno nell’aria, pronosticato solo 67 volte. Chi ha indovinato il suo gol ha sicuramente fatto un balzo in classifica. Ederson, migliore in campo, è stato votato 124 volte nel pre partita.

Sabato l’Atalanta ha fatto 1-1 con il Torino. Per la gara sono stati creati 1.116 pronostici. Solo in 69 avevano pensato ad un pareggio, a fronte di 1.033 pronostici di vittoria e 14 di sconfitta. Solo 45 lettori hanno indovinato il risultato esatto. Ben 1.091 avevano puntato su Retegui marcatore, che però ha sbagliato un rigore. Il gol l’ha fatto un difensore: Djimsiti, pronosticato solo 33 volte. Sono punti pesanti per chi ha indovinato, così come per chi ha indicato il difensore albanese come migliore in campo nei pronostici: solo in quattro l’hanno fatto.