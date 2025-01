Fubal, che sfida con il Barcellona. Siete pronti con i pronostici?

Sono più di 2.000 i lettori che hanno deciso di vivere le partite dell’Atalanta in un modo tutto nuovo. Fubal, il concorso del nostro giornale, infatti, permette di accompagnate i nerazzurri in ogni gara di campionato, Coppa Italia e Champions League, pronosticando e provando a vincere i tantissimi premi, stagionali e mensili. In palio ci sono una Vespa Piaggio elettrica e delle gift card Esselunga, Ovet ed Italian Optic.

La classifica aggiornata

Non è troppo tardi per mettersi in gioco: fino a fine gennaio, la graduatoria generale del concorso coincide con quella mensile ma da febbraio la classifica mensile riparte da zero e anche chi comincia a giocare in questo mese avrà le stesse chance di vincita di tutti gli altri. In palio, ogni mese, ci sono una gift card Italian Optic,da 400 euro, per il primo della classifica mensile, una gift card Ovet da 300 euro, per il secondo ed un buono Esselunga da 200 euro per il terzo.

Il pronostico per Barcellona

Nel frattempo, è arrivato il momento di pronosticare l’importantissimo match di Champions League di mercoledì 29 gennaio con il Barcellona. Oltre a decidere le sorti del cammino dell’Atalanta nella competizione europea, essendo l’ultima gara di gennaio deciderà anche quelle della classifica mensile del concorso: i punti faranno la differenza e una partita con tanti pronostici azzeccati può portarvi velocemente in cima alla classifica. Questa settimana, per esempio, Fubal ha una nuova leader: è Fulvia Chiesa, che comanda la classifica con 30 punti. Ma la graduatoria è cortissima. Sono diversi i partecipanti che aspirano al sorpasso. A 29, a una sola lunghezza dal primo posto, ci sono Livio Casanova, Davide Cortinovis, Luigi Antonio Chieda ed Enrico Cortese. Nicola Quagliati, primo la scorsa settimana, ha 28 punti. A 27 ci sono Ilaria Dominoni, Luca Colleoni e Maurizio Laini. 26 per Gianfranco Vismara, Laura Lapiello, Stefano Bonacina e Fabio Castelli. Senza dimenticare che, a fine concorso, saranno premiati anche i lettori che hanno indovinato più risultati, più marcatori e più volte il migliore in campo, decretato dalle pagelle del nostro giornale.

Nella classifica legata ai risultati in tantissimi hanno dieci punti. Maria Mazzoleni, Giampaolo Daldossi e Giovanni Cornaro comandano la classifica dei marcatori con 8 punti. Fabio Castelli e Mauro Pala, con 12 punti, sono al vertice nella classifica dei top player.

Come stanno giocando i lettori