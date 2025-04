Fubal è «affare di famiglia»: i pronostici si decidono insieme

Dopo un po’ di attesa, sono stati finalmente premiati i vincitori della classifica di marzo di Fubal. Gianbattista Rottigni è sul gradino più alto del podio, con 18 punti conquistati. Si aggiudica una gift card Italian Optic dal valore di 400 euro. Secondo è Giuliano Carrara, a quota 13. Vince una gift card Ovet dal valore di 300 euro. Per decretare il terzo posto è servita l’estrazione del funzionario camerale, visto che Pier Luigi Pedretti e Giovanni Scaglia hanno conquistato gli stessi punti, 12, indovinando lo stesso numero di risultati, marcatori, top player ed esiti. Un pari merito perfetto. Il terzo posto è andato a Pier Luigi Pedretti, che non è riuscito a partecipare alla premiazione e si è aggiudicato un buono spesa Esselunga da 200 euro.

Un concorso per tutta la famiglia

Fubal è un concorso a cui partecipare insieme alla famiglia. Gianbattista Rottigni, lettore di Cene, i pronostici li effettua insieme alla moglie Maria, che si definisce “l’artefice”: «Io sono sempre stato tifoso dell’Atalanta. Ero allo stadio quella sera contro il Malines. A Fubal partecipo insieme a mia moglie. I pronostici li fa lei quindi è grazie a lei se ho vinto» afferma Gianbattista. «Sono io che partecipo al concorso, sono molto appassionata - confida Maria, moglie di Gianbattista -. Mi lascio prendere troppo dal tifo, non riesco a guardare le partite, mi viene l’ansia. Avevo dato fiducia contro la Lazio e, purtroppo, non è andata bene. Diversamente, in ottica concorso, è andata bene con l’Inter: ho azzeccato tutto, ma ovviamente non ero contenta perché la squadra ha perso».

Tra tifo e strategia

La gara con l’Inter è stata un’occasione per fare tanti punti anche per Alessandro Carrara, figlio di Giuliano. È lui che segue il concorso in famiglia: «Con l’Inter mi aspettavo almeno un pareggio, ma ho inserito una sconfitta e ho fatto tanti punti così, indovinando tutto - commenta Alessandro, lettore di Bergamo -. Il concorso è bello, possono partecipare tutti. È avvincente perchè l’Atalanta fa risultati imprevedibili. Quando guardo le partite penso al pronostico inserito. Ma è difficile. Il cuore dice che l’Atalanta vince sempre, mentre con Fubal, a volte, non bisogna ascoltarlo. Con la Fiorentina ho giocato in maniera scaramantica: ho messo una sconfitta, così se la squadra avesse vinto sarei stato contento e perdendo lo sono stato comunque per i punti di Fubal».