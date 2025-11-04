Burger button
Rubriche / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

Fubal, la classifica. E per novembre è già lotta aperta

I PRONOSTICI. La sconfitta contro l’Udinese apre la corsa alla classifica del mese, decisa in cinque match.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Franco Colleoni, il vincitore del primo premio mensile di settembre in compagnia del nipote Luca
Franco Colleoni, il vincitore del primo premio mensile di settembre in compagnia del nipote Luca

La partita con l’Udinese di sabato pomeriggio ha dato il via a una nuova classifica mensile di Fubal, quella di novembre. A metà mese il campionato sarà fermo per la sosta delle nazionali e quindi questa graduatoria si deciderà in sole altre cinque gare: due di Champions League, con Olympique Marsiglia ed Eintracht Francoforte, e tre di campionato, con Sassuolo, Napoli e Fiorentina.

Come giocare a Fubal

Mercoledì 5 novembre suona la musichetta della Champions League: i nerazzurri scendono in campo a Marsiglia per un match molto importante. Volete fare il vostro pronostico e provare a ritagliarvi un posto nella classifica mensile? Partecipare al gioco è completamente gratuito: è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it. Inserite email, password, un nickname e potrete fare immediatamente la vostra previsione.

I premi

In palio, ogni mese, ci sono: due posti in pitch view per il primo della graduatoria mensile, una maglia Atalanta 2025/26 autografata al secondo e un pallone, firmato dalla squadra, per il terzo.

I premi in palio sono bellissimi e Franco Colleoni, vincitore di settembre, lo sa bene. Si è goduto Atalanta-Milan in pitch view, in compagnia del nipote Luca: «È stata una bellissima esperienza. Peccato per il risultato, meritavamo qualcosa di più del pareggio - racconta Franco -. Solitamente io e mio nipote Luca seguiamo le partite dalla Curva Nord. Poter assistere da una prospettiva diversa è stato entusiasmante, la vicinanza coi calciatori ha coinvolto molto entrambi. È stata una serata fantastica e spero che nei prossimi mesi possa vincere anche mio nipote Luca: anche lui partecipa al concorso».

Le classifiche

Udinese-Atalanta ha dato il via alla classifica di novembre e c’è un duo in vetta, con sette punti: si tratta di Graziano Della Mussia e Marco Pezzotta. Sono tallonati da cinque lettori a quota sei: Guglielmo Agostoni, Pierangela Avogadri, Roberto Perhat, Rosa Caglioni e Denise Rota. Segue Fabio Valsecchi con cinque punti.

Le classifiche di Fubal
Le classifiche di Fubal

Se Atalanta-Milan, partita speciale dai punteggi raddoppiati, ha rimescolato le carte nella classifica generale, la gara di Udine di sabato è stata talmente imprevedibile da non smuovere nulla al vertice: nessuno tra i primissimi in graduatoria riesce ad accumulare punti. Jacopo Gallizioli resta in vetta con 51 punti, tallonato da Maurizio Ranica che ne ha 50. Segue Giovanni Scaglia a 47, inseguito dal duo a 46 composto da Adriano Traini e Luciano Nava. Uno sguardo anche alle classifiche speciali. In quella relativa a chi indovina più risultati, sono in cinque a quota 20, ma il leader è Giovanni Scaglia che ha pronosticato meno gare e quindi ha una media punti superiore rispetto agli altri. AlfSaadek e Luca Barcella guidano la classifica marcatori con 12 punti. Nella graduatoria legata a chi indovina più top player, Giamaica Imberti e Jacopo Gallizioli sono il duo di testa con 10 punti.

I pronostici dei lettori

Sono stati 1100 i pronostici creati in occasione di Udinese-Atalanta. Non premiato l’ottimismo del tifo nerazzurro nel pre gara: in 856 indicano un esito di vittoria, 178 un pareggio, ma a indovinare sono i 66 che hanno previsto la sconfitta. Solo otto partecipanti azzeccano l’1-0 in favore dei bianconeri. Lookman e Scamacca sono i più scelti tra le marcature, indicati 646 e 511 volte, ma nessuno tra i nerazzurri riesce a timbrare il cartellino. In undici indovinano Bellanova top player. Il più indicato, come spesso accade, è Carnesecchi (233 ’voti’). I cartellini gialli estratti nei confronti dell’Atalanta sono tre e ad azzeccare sono in 131.

