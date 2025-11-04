Fubal, la classifica. E per novembre è già lotta aperta

La partita con l’Udinese di sabato pomeriggio ha dato il via a una nuova classifica mensile di Fubal, quella di novembre. A metà mese il campionato sarà fermo per la sosta delle nazionali e quindi questa graduatoria si deciderà in sole altre cinque gare: due di Champions League, con Olympique Marsiglia ed Eintracht Francoforte, e tre di campionato, con Sassuolo, Napoli e Fiorentina.

Come giocare a Fubal

Mercoledì 5 novembre suona la musichetta della Champions League: i nerazzurri scendono in campo a Marsiglia per un match molto importante. Volete fare il vostro pronostico e provare a ritagliarvi un posto nella classifica mensile? Partecipare al gioco è completamente gratuito: è sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it. Inserite email, password, un nickname e potrete fare immediatamente la vostra previsione.

I premi

In palio, ogni mese, ci sono: due posti in pitch view per il primo della graduatoria mensile, una maglia Atalanta 2025/26 autografata al secondo e un pallone, firmato dalla squadra, per il terzo.

I premi in palio sono bellissimi e Franco Colleoni, vincitore di settembre, lo sa bene. Si è goduto Atalanta-Milan in pitch view, in compagnia del nipote Luca: «È stata una bellissima esperienza. Peccato per il risultato, meritavamo qualcosa di più del pareggio - racconta Franco -. Solitamente io e mio nipote Luca seguiamo le partite dalla Curva Nord. Poter assistere da una prospettiva diversa è stato entusiasmante, la vicinanza coi calciatori ha coinvolto molto entrambi. È stata una serata fantastica e spero che nei prossimi mesi possa vincere anche mio nipote Luca: anche lui partecipa al concorso».

Le classifiche

Udinese-Atalanta ha dato il via alla classifica di novembre e c’è un duo in vetta, con sette punti: si tratta di Graziano Della Mussia e Marco Pezzotta. Sono tallonati da cinque lettori a quota sei: Guglielmo Agostoni, Pierangela Avogadri, Roberto Perhat, Rosa Caglioni e Denise Rota. Segue Fabio Valsecchi con cinque punti.

Le classifiche di Fubal Se Atalanta-Milan, partita speciale dai punteggi raddoppiati, ha rimescolato le carte nella classifica generale, la gara di Udine di sabato è stata talmente imprevedibile da non smuovere nulla al vertice: nessuno tra i primissimi in graduatoria riesce ad accumulare punti. Jacopo Gallizioli resta in vetta con 51 punti, tallonato da Maurizio Ranica che ne ha 50. Segue Giovanni Scaglia a 47, inseguito dal duo a 46 composto da Adriano Traini e Luciano Nava. Uno sguardo anche alle classifiche speciali. In quella relativa a chi indovina più risultati, sono in cinque a quota 20, ma il leader è Giovanni Scaglia che ha pronosticato meno gare e quindi ha una media punti superiore rispetto agli altri. AlfSaadek e Luca Barcella guidano la classifica marcatori con 12 punti. Nella graduatoria legata a chi indovina più top player, Giamaica Imberti e Jacopo Gallizioli sono il duo di testa con 10 punti.

I pronostici dei lettori