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Rubriche / Bergamo Città Martedì 12 Maggio 2026

Fubal, la sfida mensile è aperta: in 10 in soli 5 punti - La classifica

IL GIOCO. Mancano solamente due partite per chiudere tutte le classifiche e aggiudicarsi i premi.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

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Fubal, la sfida mensile è aperta: in 10 in soli 5 punti - La classifica
Il podio mensile di aprile

Fubal entra nel vivo, nel pieno del rush finale. La vittoria di San Siro contro il Milan consolida il settimo posto per l’Atalanta, che potrebbe così raggiungere la qualificazione alla prossima Conference League, e infiamma il finale del concorso: mancano solo due partite alla fine della stagione e della seconda edizione del gioco, con Bologna e Fiorentina si decreteranno le posizioni finali e un sacco di premi, relativi alla classifica mensile di maggio, la generale e quella di ritorno. Ma non solo, si concluderanno anche le graduatorie speciali, legate a chi, nell’arco di tutta l’annata, ha indovinato più risultati, chi più marcatori e chi più top player. Nel prossimo turno a Bergamo è atteso il Bologna, nell’ultima gara casalinga dei nerazzurri in questa stagione. Volete fare il vostro pronostico e provare a dir la vostra in questo finale? Giocare è gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

Le classifiche

A due gare dal termine, la graduatoria di maggio, l’ultima mensile di questa edizione del concorso, è combattutissima, ci sono otto partecipanti nel giro di tre punti: Luca Ronchi incrementa di due e scappa primo in solitaria a quota 14

A due gare dal termine, la graduatoria di maggio, l’ultima mensile di questa edizione del concorso, è combattutissima, ci sono otto partecipanti nel giro di tre punti: Luca Ronchi incrementa di due e scappa primo in solitaria a quota 14, inseguito da Maria Regina Florio che, con ben dieci punti ottenuti coi rossoneri, agguanta il gruppetto a 12 composto da Angelo Baronchelli, Luca Tassetti e Mirko Lava. Poi ben tre i partecipanti a quota 11: Nadia Brozzoni, Massimo Belotti e Luciana Belloli.

Nella classifica di ritorno, Fabio Bonaldi e Luigi Andrea Cortesi, leader e primo inseguitore, ottengono entrambi due punti e quindi rimane invariato il distacco, sempre +5 a due gare dal termine: 97 contro 92. Due punti anche per Daniela Giupponi che raggiunge quota 89 e aggancia Roberto Burattin che ottiene un solo punticino e scivola momentaneamente fuori dal podio dopo tantissimi turni passati tra i primi tre. Insegue Angela Marchesi a quota 87.

La graduatoria generale si riapre dopo mesi di dominio? Maurizio Ranica ottiene un punticino solo mentre Giovanni Scaglia ne fa tre. Da +11 si passa a +9: 180 contro 171. Si riduce il distacco, ma è ugualmente un ampio margine che Maurizio, in vetta dall’inizio, può gestire nelle ultime due gare. Terzo c’è Luciano Nava, a quota 168, a +5 su Fabio Bonaldi. Più distaccato c’è Albergo Carona a 160.

Fubal, la sfida mensile è aperta: in 10 in soli 5 punti - La classifica
Le classifiche di Fubal

Si entra nel vivo anche delle classifiche speciali, c’è grande bagarre. Nella graduatoria relativa a chi indovina più risultati, sono in quattro a quota 50: Giovanni Scaglia, Gianpiero Fumagalli, Daniela Giupponi e Maurizio Ranica, ma Giovanni ha pronosticato meno partite, ha una media punti migliore ed è il leader al momento. Fabio Bresciani guida, con 46 punti, una classifica marcatori apertissima. In quella relativa ai top player, sono in tre a quota 26: Maurizio Bettonagli, Angelica Patrizia Barachetti e Luigi Andrea Cortesi ed è Maurizio il leader momentaneo vista la media punti migliore.

I pronostici dei partecipanti

Domenica sera l’Atalanta ha vinto a San Siro contro il Milan. Nel pre partita i tifosi di Fubal si sono divisi quasi equamente nei tre esiti possibili: su 873 partecipanti, 342 indovinano la vittoria, a fronte di 301 pareggi e 230 sconfitte. Il risultato più gettonato è 1-1, indicato 209 volte. Sono in 13 a indovinare il 3-2 finale. Ederson porta in vantaggio i nerazzurri ed è inserito 94 volte come marcatore. Il raddoppio lo firma Zappacosta, indicato in 105 occasioni. Il tris lo firma Raspadori, il terzo più inserito, 394 volte. L’attaccante italiano è anche il migliore in campo e sono 44 i partecipanti a Fubal a puntare su di lui nel pre partita. In 116 prendono punti per i cartellini gialli.

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