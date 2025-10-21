Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Rubriche / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025

Fubal, le previsioni che fanno vincere
i tifosi atalantini

I PREMIATI. La prima graduatoria mensile. Nella classifica generale al comando c’è Franco Colleoni.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
II podio della classifica di settembre: da sinistra, Gianbattista, Franco col piccolo Davide e Cesare
II podio della classifica di settembre: da sinistra, Gianbattista, Franco col piccolo Davide e Cesare

Prosegue Fubal. Dopo lo 0-0 di domenica tra Atalanta e Lazio, rimangono tre gare per determinare la classifica mensile di ottobre: il match di Champions League con lo Slavia Praga, in scena domani a Bergamo, e le partite di Serie A con Cremonese e Milan. Volete giocare e provare a ritagliarvi un posto sul podio mensile di ottobre? Partecipare è totalmente gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.

I vincitori di settembre

Venerdì 17 ottobre, nella sede del giornale, sono stati premiati i vincitori della graduatoria mensile di settembre: Franco Colleoni, lettore di Seriate, primo classificato, si aggiudica due posti in pitch view per Atalanta-Milan; Gianbattista Limonta, di Ponteranica, è secondo e porta a casa una maglia di Scamacca autografata; Cesare Camotti, partecipante di Castelli Calepio, è sul gradino più basso del podio e vince un pallone firmato dalla squadra. «In famiglia siamo abbonati al giornale, quindi partecipavo già la scorsa stagione, seppur con risultati pessimi - commenta Franco -. Al momento, tra l’esperienza della passata edizione e la fortuna, azzeccando qualche risultato di fila, ho scalato la classifica. Col Bruges avevo messo 2-1 e, quando siamo andati in svantaggio, ero sicuro che l’avremmo ribaltata, me lo sentivo. Non ho mai pensato di poter vincere la classifica mensile, non la controllavo nemmeno, un amico mi ha detto che ero primo. Luca, mio nipote, mi diceva che avrei vinto, ma rispondevo “vediamo, vediamo”. Poi ho vinto davvero». «Sono sempre stato a ridosso delle prime posizioni della classifica - spiega Gianbattista, arrivato a pari punti, 28, con Franco, ma con meno marcatori indovinati -. Non sono riuscito a passare in testa per “colpa” dei cartellini gialli. Nella partita decisiva, quella col Bruges, bastava un’ammonizione in più per i nostri, ne ricordo qualcuna che poteva starci, e avrei fatto quel punticino per arrivare a 29. A Fubal ho partecipato anche nella passata edizione. Mi è piaciuto e ho deciso di partecipare nuovamente».

Dal punto di vista del concorso, se la partita con Bruges ha lasciato un po’ d’amaro in Gianbattista per quel cartellino, per Cesare è stata decisiva in positivo:«Ho fatto undici punti quella sera e quel risultato mi ha permesso di recuperare in classifica e agguantare il podio - racconta il lettore di Castelli Calepio -. Gioco al Fantacalcio da una vita e Fubal è quasi soft in confronto (sorride, ndr), anche se non è semplice azzeccare i pronostici. Mi piace il concorso. Anche se dovessi essere centesimo nella graduatoria generale, andrei avanti a giocare».

Le classifiche

La classifica di ottobre è combattutissima. Davanti a tutti, un trio a 11: Valentina Bonacina, Luca Ronchi e Liliana Tintori. Segue un folto gruppetto a 10: Romualda Rotini, Daniela Grazioli, Veronica Capitanio, Thomas Arnoldi, Franco Colleoni, Claudio Sigismondi e Clc di Luca Carminati & C. Nella generale, Franco Colleoni incrementa di uno, va a 38, e rimane in vetta, seguito da Jacopo Gallizioli fermo a 35. Adriano Traini raggiunge Gianbattista Limonta a quota 34.

I pronostici dei lettori

1180 i pronostici creati per Atalanta-Lazio. Nel pre partita c’era grande entusiasmo: ben 1010 indicazioni di vittoria, ma sono in 127 a indovinare il pareggio. Il risultato esatto più inserito, 310 volte, è il 2-1 Atalanta. In cinque indovinano lo 0-0 finale. Nel pre gara, Lookman è nettamente il giocatore più inserito tra le marcature, con 851 “voti”. In 105 indovinano Ahanor migliore in campo, quinto più scelto dopo Lookman (224), Carnesecchi (201), De Ketelaere (178) ed Ederson (138). In 177 indovinano il numero dei cartellini gialli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Castelli Calepio
Ponteranica
Seriate
Sport
Calcio
Tempo libero
Giochi
Franco Colleoni
Gianbattista Limonta
Cesare Camotti
Luca Ronchi
Atalanta
lazio
Slavia Praga
Milan