I vincitori di settembre

Venerdì 17 ottobre, nella sede del giornale, sono stati premiati i vincitori della graduatoria mensile di settembre: Franco Colleoni, lettore di Seriate, primo classificato, si aggiudica due posti in pitch view per Atalanta-Milan; Gianbattista Limonta, di Ponteranica, è secondo e porta a casa una maglia di Scamacca autografata; Cesare Camotti, partecipante di Castelli Calepio, è sul gradino più basso del podio e vince un pallone firmato dalla squadra. «In famiglia siamo abbonati al giornale, quindi partecipavo già la scorsa stagione, seppur con risultati pessimi - commenta Franco -. Al momento, tra l’esperienza della passata edizione e la fortuna, azzeccando qualche risultato di fila, ho scalato la classifica. Col Bruges avevo messo 2-1 e, quando siamo andati in svantaggio, ero sicuro che l’avremmo ribaltata, me lo sentivo. Non ho mai pensato di poter vincere la classifica mensile, non la controllavo nemmeno, un amico mi ha detto che ero primo. Luca, mio nipote, mi diceva che avrei vinto, ma rispondevo “vediamo, vediamo”. Poi ho vinto davvero». «Sono sempre stato a ridosso delle prime posizioni della classifica - spiega Gianbattista, arrivato a pari punti, 28, con Franco, ma con meno marcatori indovinati -. Non sono riuscito a passare in testa per “colpa” dei cartellini gialli. Nella partita decisiva, quella col Bruges, bastava un’ammonizione in più per i nostri, ne ricordo qualcuna che poteva starci, e avrei fatto quel punticino per arrivare a 29. A Fubal ho partecipato anche nella passata edizione. Mi è piaciuto e ho deciso di partecipare nuovamente».