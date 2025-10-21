Rubriche / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025
Fubal, le previsioni che fanno vincere
i tifosi atalantini
I PREMIATI. La prima graduatoria mensile. Nella classifica generale al comando c’è Franco Colleoni.
Prosegue Fubal. Dopo lo 0-0 di domenica tra Atalanta e Lazio, rimangono tre gare per determinare la classifica mensile di ottobre: il match di Champions League con lo Slavia Praga, in scena domani a Bergamo, e le partite di Serie A con Cremonese e Milan. Volete giocare e provare a ritagliarvi un posto sul podio mensile di ottobre? Partecipare è totalmente gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it.
I vincitori di settembre
Venerdì 17 ottobre, nella sede del giornale, sono stati premiati i vincitori della graduatoria mensile di settembre: Franco Colleoni, lettore di Seriate, primo classificato, si aggiudica due posti in pitch view per Atalanta-Milan; Gianbattista Limonta, di Ponteranica, è secondo e porta a casa una maglia di Scamacca autografata; Cesare Camotti, partecipante di Castelli Calepio, è sul gradino più basso del podio e vince un pallone firmato dalla squadra. «In famiglia siamo abbonati al giornale, quindi partecipavo già la scorsa stagione, seppur con risultati pessimi - commenta Franco -. Al momento, tra l’esperienza della passata edizione e la fortuna, azzeccando qualche risultato di fila, ho scalato la classifica. Col Bruges avevo messo 2-1 e, quando siamo andati in svantaggio, ero sicuro che l’avremmo ribaltata, me lo sentivo. Non ho mai pensato di poter vincere la classifica mensile, non la controllavo nemmeno, un amico mi ha detto che ero primo. Luca, mio nipote, mi diceva che avrei vinto, ma rispondevo “vediamo, vediamo”. Poi ho vinto davvero». «Sono sempre stato a ridosso delle prime posizioni della classifica - spiega Gianbattista, arrivato a pari punti, 28, con Franco, ma con meno marcatori indovinati -. Non sono riuscito a passare in testa per “colpa” dei cartellini gialli. Nella partita decisiva, quella col Bruges, bastava un’ammonizione in più per i nostri, ne ricordo qualcuna che poteva starci, e avrei fatto quel punticino per arrivare a 29. A Fubal ho partecipato anche nella passata edizione. Mi è piaciuto e ho deciso di partecipare nuovamente».
Dal punto di vista del concorso, se la partita con Bruges ha lasciato un po’ d’amaro in Gianbattista per quel cartellino, per Cesare è stata decisiva in positivo:«Ho fatto undici punti quella sera e quel risultato mi ha permesso di recuperare in classifica e agguantare il podio - racconta il lettore di Castelli Calepio -. Gioco al Fantacalcio da una vita e Fubal è quasi soft in confronto (sorride, ndr), anche se non è semplice azzeccare i pronostici. Mi piace il concorso. Anche se dovessi essere centesimo nella graduatoria generale, andrei avanti a giocare».
Le classifiche
La classifica di ottobre è combattutissima. Davanti a tutti, un trio a 11: Valentina Bonacina, Luca Ronchi e Liliana Tintori. Segue un folto gruppetto a 10: Romualda Rotini, Daniela Grazioli, Veronica Capitanio, Thomas Arnoldi, Franco Colleoni, Claudio Sigismondi e Clc di Luca Carminati & C. Nella generale, Franco Colleoni incrementa di uno, va a 38, e rimane in vetta, seguito da Jacopo Gallizioli fermo a 35. Adriano Traini raggiunge Gianbattista Limonta a quota 34.
I pronostici dei lettori
1180 i pronostici creati per Atalanta-Lazio. Nel pre partita c’era grande entusiasmo: ben 1010 indicazioni di vittoria, ma sono in 127 a indovinare il pareggio. Il risultato esatto più inserito, 310 volte, è il 2-1 Atalanta. In cinque indovinano lo 0-0 finale. Nel pre gara, Lookman è nettamente il giocatore più inserito tra le marcature, con 851 “voti”. In 105 indovinano Ahanor migliore in campo, quinto più scelto dopo Lookman (224), Carnesecchi (201), De Ketelaere (178) ed Ederson (138). In 177 indovinano il numero dei cartellini gialli.
