Fubal, Rottigni sorride nonostante la Fiorentina

L’Atalanta ha perso domenica con la Fiorentina e ha visto sfumare definitivamente il sogno scudetto. In ottica Fubal, la partita coi viola ci ha consegnato la classifica mensile di marzo, anche se con qualche sorpresa. Nei prossimi turni assisteremo comunque alla lotta per conquistare un piazzamento nella prossima Champions League e con i pronostici di Fubal potrete vivrete in maniera tutta nuova questo finale di stagione, sperando anche in un piazzamento tutto vostro nella graduatoria generale del concorso o in una delle prossime classifiche mensili.