I vincitori di Fubal: essere tifosi non sempre aiuta

I vincitori di Fubal del mese di gennaio sono stati premiati: Livio Casanova, primo in graduatoria mensile con 39 punti, vince una gift card Italian Optic da 400 euro, Davide Grigis, secondo a 33, vince un buono Ovet da 300 euro e Fulvia Chiesa, terza, anche lei a 33 punti, si aggiudica un buono Esselunga da 200 euro.

«Nonostante abbia saltato il primo pronostico, sono arrivato primo. Sono contento, il gioco è divertente - commenta Livio Casanova, lettore di Palazzago, ancora in vetta nella classifica generale con 47 punti, dopo i 5 guadagnati con l’Hellas Verona -. Il pronostico che più mi ha dato soddisfazione è il 2-2 di Barcellona. Ho indovinato tutto e sono balzato in testa. Il merito va a mia moglie per i consigli».

La stessa partita la ricorda bene Davide Grigis, lettore di Nembro, secondo in classifica generale con 39 punti: «Fin qui sono stato fortunato, azzeccando tanti risultati, come il 2-2 di Barcellona. Vedendo il primo tempo, non me l’aspettavo, è successo tutto nella ripresa - spiega Davide -. Devo essere sincero, l’Atalanta è la mia seconda squadra. Sono uno juventino bergamasco, ma seguo sempre le partite dell’Atalanta e mi piace molto questa novità di Fubal. Il gioco è interessante».

«Ero prima fino alla gara col Barcellona, poi sono stata superata - afferma Fulvia Chiesa, di Almè, dodicesima nella classifica generale dopo il terzo posto di gennaio -. Alla prima, con l’Udinese, avevo indovinato il pareggio e Carnesecchi migliore in campo. L’ho indovinato anche con la Juventus. In quella gara, anche se di rientro da un infortunio, mi sentivo il gol di Retegui: l’ho pronosticato, è entrato dalla panchina ed ha segnato dopo poco. Con il Napoli avevo previsto un 2-2 e non averlo preso mi ha fatta arrabbiare».

In classifica generale, dopo Livio e Davide, ci sono ErMato77 ed Enrico Cortese a 38. A 37 Norma Spini ed Erminio Cattaneo.

Come giocano i nostri lettori

Voi come ponderate le scelte? I vincitori di gennaio hanno dei consigli: «Essere tifosi non aiuta, ci vuole equilibrio. Io chiedo i pronostici ai miei parenti, sempre troppo ottimisti, e poi faccio la tara» spiega Livio.

«I miei colleghi stanno studiando come fare più punti, mettendo un risultato esatto ed un esito all’inverso. Comunque ora è più difficile, con gli infortuni non sai su chi puntare» racconta Fulvia.

L’Atalanta, sconfitta dal Bologna 0-1, è uscita dalla Coppa Italia. Su 1009 pronostici, 815 lettori avevano pensato ad una vittoria. Il risultato esatto l’hanno indovinato solo due lettori. Ben 777 hanno indicato Retegui marcatore. Ederson, migliore in campo, è stato predetto da 166 lettori.