L’Atalanta frena a Pisa, ora con Fubal può cambiare tutto

L’Atalanta non riesce a dare continuità alle tre vittorie consecutive maturate contro Roma, Bologna e Torino: nell’anticipo contro il Pisa arriva solo un pareggio, 1-1.

Punti doppi col Parma

La stagione prosegue e così anche Fubal. Domani si torna in campo, c’è la Champions League e alla New Balance Arena di Bergamo è atteso l’Athletic Bilbao. La partita coi baschi è importantissima per il cammino nella competizione dei ragazzi di Palladino e anche in ottica concorso essendo la terz’ultima di gennaio. Ma per Fubal ha un peso enorme la gara successiva, quella con il Parma, in programma domenica: penultima del mese, ma speciale, quindi un pronostico da non sbagliare, perché i punteggi saranno raddoppiati e avranno un peso decisivo nell’assegnazione dei premi di gennaio. Volete fare il vostro pronostico per la partita di Champions League e provare a vincere uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare è totalmente gratuito. È sufficiente registrarsi su fubal.ecodibergamo.it e potrete cominciare a giocare sin da subito.

Le classifiche

La graduatoria mensile di gennaio cambia di poco nelle prime posizioni. Mantiene la vetta Andrea Beretta che col Pisa incrementa di uno e va a 25. Anche Mauro Pinto ha 25 punti, ma ha indovinato meno marcatori e quindi è secondo, tallonato da Luigi Caironi che è a quota 24. Segue il terzetto a 23 punti composto da Longa, Luciano Nava e Gianpiero Fumagalli.

Le classifiche di Fubal La classifica è apertissima perché seguono ben nove partecipanti a quota 22, mancano tre gare per decretare il podio del mese di gennaio e quella col Parma - la seconda, tra Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise -, è una partita speciale, quindi coi punti raddoppiati, un match che può far cambiare tutto in graduatoria. Nella generale c’è sempre Maurizio Ranica in vetta, che, però, vede il vantaggio sugli inseguitori assottigliarsi da più undici a più nove. Maurizio resta a secco con il Pisa e rimane a quota 111. Luciano Nava, con due punti, si piazza secondo a quota 101, tallonato da Giovanni Scaglia che, anche lui grazie a due punticini, raggiunge quota 100, la stessa di Albergo Carona che da secondo passa a quarto perché ha indovinato meno marcatori di Giovanni e nella gara di venerdì non conquista alcun punto. A 99 insegue Franco Colleoni. La partita contro il Torino ha aperto la classifica di ritorno che arriverà fino a fine stagione. Grazie a ben nove punti conquistati col Pisa, Luca Martinelli si piazza in vetta a quota 20. Giamprimo Marini ne fa 11, raggiunge quota 19 ed è secondo, davanti al duo a 17 composto da Maria Bacchio e Oscar Mazzola. Seguono, con 16 punti, Gianantonio Capelli e Luigi Caironi, tallonati dal gruppetto composto da quattro partecipanti a quota 15: Raffaella Begnis, Andrea Dimitrio, Fabrizio Carenzi e Mauro Bonera.

Il podio di dicembre

I pronostici dei partecipanti