L’Atalanta vince a Genova, Inter decisiva per Fubal

L’Atalanta vince a Genova allo scadere centrando, tra campionato e Champions League, la terza vittoria consecutiva. Domenica sera, alla New Balance Arena di Bergamo, è attesa l’Inter. Si tratta di una gara importante per i nerazzurri, che vogliono risalire la classifica, e lo è anche in ottica Fubal, visto che chiuderà la classifica mensile di dicembre. In palio, due posti in pitch view per il primo della graduatoria mensile, una maglia autografata per il secondo e un pallone firmato dalla squadra per il terzo.

La partita coi nerazzurri di Milano, inoltre, ci avvicina anche alla fine della classifica d’andata, che al momento coincide con la graduatoria generale, e che si chiuderà nelle prossime tre gare: dopo l’Inter, ci sono Roma e Bologna. Tre big match per stabilire il podio: il leader della classifica d’andata vincerà una gift card Ovet dal valore di 500 euro; il secondo classificato riceverà un buono spesa dal valore di 300 euro; al terzo andrà un buono, dal valore di 180 euro, da spendere presso il «Ristorante Wen». Volete fare il vostro pronostico e provare a portarvi a casa uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare a Fubal è totalmente gratuito e davvero semplice: basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it con indirizzo mail e password, creare un nickname e iniziare a giocare.

Le classifiche

La graduatoria mensile di dicembre è combattutissima. Giambattista Facoetti ottiene tre punti contro il Genoa, va a 30 e passa in vetta. Scalzato Davide Cortinovis dal primo posto, che insegue a 28 insieme a Raffaella Malighetti. Il duo è tallonato da ben quattro partecipanti a quota 27: Luca Colleoni, Alessandro Magri, Giovanni Pietro Belotti e Roberto Pessina. In tre sono a quota 26: Vittorio Bighi, Elisabetta Vanalli e Giuseppe Morè. Se inoltre altri cinque concorrenti sono appaiati a quota 25 punti, vuol dire che, a una sola gara dalla conclusione della classifica mensile — peraltro una prova imprevedibile e difficile da pronosticare, capace di rimescolare ogni equilibrio — ben 15 partecipanti sono racchiusi in appena cinque punti.

Nella graduatoria generale, che al momento coincide con quella d’andata, si riduce il distacco in vetta: Maurizio Ranica incrementa solo di uno e va a 92 punti, mentre Albergo Carona, che insegue, ne fa tre e raggiunge quota 83. Da undici punti di distanza si passa a nove. Giovanni Scaglia, con due punti, rimane in scia e va a 81. Jacopo Gallizioni può insidiare il podio coi suoi 78 punti, tallonato dal duo a 77 composto da Lorenzo Perniceni e Vincenzo Rudi che ottiene cinque punti nella trasferta di Genova e, in una giornata dai punteggi bassi ottenuti nelle zone alte della classifica, si rilancia.

Nella graduatoria speciale legata a chi indovina più risultati, guida Maurizio Ranica con 35 punti. Giuseppe Ruggeri, a quota 24, è in vetta alla classifica marcatori tallonato da Franco Colleoni che di punti ne ha 23. Nella graduatoria relativa a chi indovina più volte il migliore in campo, Marco Vitali è il leader e guida con 16 punti.

I pronostici dei partecipanti

L’Atalanta di mister Palladino vince in casa del Genoa e sono 903 i partecipanti a indovinare l’esito su 1103 pronostici totali (161 pareggi e 39 sconfitte).