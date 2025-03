Sprint per il migliore di marzo: sarà decisivo il match di Firenze

L’Atalanta, terza in campionato a meno sei punti dalla vetta, frena nella sua corsa allo scudetto ma Fubal vi dà comunque la possibilità di vivere quest’importante finale di stagione divertendovi nel provare a pronosticare esito, risultato esatto, marcatori e migliore in campo in ogni gara di Serie A disputata dai nerazzurri. I premi in palio sono tantissimi: una Vespa Piaggio elettrica e delle gift card Esselunga, Ovet e Italian Optic.

Domenica sera, al Gewiss Stadium, è andata in scena Atalanta-Inter , sfida scudetto, snodo fondamentale nella rincorsa al titolo. Sfortunatamente, la posta in palio è andata ai nerazzurri di Milano, vittoriosi 2-0. L’Atalanta, lanciatissima dopo il trionfo storico di Torino, dista ora sei punti dalla vetta.

Le classifiche di Fubal prendono forma e il prossimo turno di campionato è decisivo: per via della sosta per gli impegni delle nazionali, l’Atalanta gioca domenica 30 marzo, al Franchi di Firenze. Essendo l’ultimo match disputato nel mese di marzo, sarà l’ultima occasione per fare punti utili alla classifica mensile e aggiudicarsi uno dei premi in palio. Al primo andrà una gift card Italian Optic da 400 euro, al secondo una gift card Ovet da 300 euro, al terzo un buono Esselunga da 200 euro.