A Graz con l’agenzia Ovet: bus e biglietto a 150 euro

La proposta della Ovet

Un buon modo per arrivare nella seconda città dell’Austria è via terra: sono 650 chilometri da Bergamo, circa sei ore e mezzo senza soste. Oppure in bus, con circa otto ore di strada: Ovet ha la sua proposta, a 150 euro, comprensivi di viaggio, biglietto nel settore ospiti, accompagnatore e assicurazione medica. La prenotazione va fatta online, su www.ovetviaggi.it, a partire da venerdì alle 10: prenotabili due posti a persona. Completata la procedura, servirà la conferma finale di Ovet, con contratto di prenotazione e numero del bus assegnato: il passaporto non è obbligatorio e può essere sostituito da carta di identità non scaduta e in buone condizioni. Il programma permetterà ai partecipanti di stare lontano da Bergamo per sole ventiquattro ore: il ritrovo è nella mattinata della partita, giovedì 26, alle 6 nel parcheggio di via Spino a Bergamo, l’arrivo a destinazione è previsto è intorno alle 14, con il fischio d’inizio del match alle 18,45. Il ritorno avverrà direttamente dopo la partita, con la nottata trascorsa in bus: l’ora stimata di arrivo a Bergamo è alle 6 di giovedì 27 (anche se poi dipenderà da variabili quale traffico e disposizioni delle autorità locali).