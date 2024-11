A Parma solo con tessera del tifoso. Il rammarico dell’Atalanta in una nota

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha deciso di limitare la vendita dei biglietti nel settore ospiti per Parma-Atalanta ai soli possessori di tessera del tifoso (Dea card), a differenza di quanto stabilito in passato per le trasferte dei tifosi bergamaschi allo stadio Tardini.

L’Atalanta, in un comunicato ufficiale, esprime rammarico per la decisione: «Nel massimo rispetto delle regole e delle istituzioni chiamate a decidere, verso le quali il Club ha sempre dimostrato responsabile adesione, Atalanta Bc non può che esprimere il proprio rammarico per la mancata possibilità di assistere per tutta la tifoseria alla partita in programma allo stadio Tardini di Parma il prossimo 23 novembre. La Società si adopererà, come sempre fatto, per un dialogo costruttivo sul tema finalizzato a supportare il rispettoso confronto con le istituzioni».