A Vincent Ruggeri il torneo di Sharm. È il suo settimo titolo: sei li ha vinti in Egitto

C’è da dire che il 23enne di Alzano ha un legame molto speciale con Sharm El Sheikh, considerato che sei titoli su sette li ha vinti proprio sui campi della rinomata località turistica dell’Egitto. Samuel si è imposto nel torneo da 15 mila dollari sul cemento battendo il russo Semen Pankin, 26 anni e numero 713 Atp. Il bergamasco non ha avuto grandi problemi nell’imporsi Samuel chiudendo per 6-2 6-4 dopo un’ora e 37 minuti e con un parziale di 8-1 negli ultimi nove punti del match.