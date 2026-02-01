Sport / Valle Seriana
A Vincent Ruggeri il torneo di Sharm. È il suo settimo titolo: sei li ha vinti in Egitto
TENNIS . Dopo un digiuno di oltre due anni (l’ultimo titolo era del 2023), Samuel Vincent Ruggeri ha conquistato un titolo di un evento professionistico vincendo il torneo di Sharm El Sheikh contro il russo Pankin per 6-2, 6-4.
C’è da dire che il 23enne di Alzano ha un legame molto speciale con Sharm El Sheikh, considerato che sei titoli su sette li ha vinti proprio sui campi della rinomata località turistica dell’Egitto. Samuel si è imposto nel torneo da 15 mila dollari sul cemento battendo il russo Semen Pankin, 26 anni e numero 713 Atp. Il bergamasco non ha avuto grandi problemi nell’imporsi Samuel chiudendo per 6-2 6-4 dopo un’ora e 37 minuti e con un parziale di 8-1 negli ultimi nove punti del match.
Duello con Fiorentini per il n.1 orobico
Vincent Ruggeri, partito come numero 1.109 del ranking Atp, nella prossima classifica tornerà ben dentro ai primi mille al mondo, intorno a quota 900. Si riaccende così anche il duello per il ruolo di numero 1 bergamasco, con il trevigliese Andrea Fiorentini. Saranno solo due i punti che separeranno Samuel da Andrea. Nel 2025 Vincent Ruggeri ha dovuto fare i conti con la sua stagione peggiore, tra infortuni e una conseguente mancanza di fiducia, ma il vento è cambiato nel primo scorcio del 2026.
