A Zingonia ripresa per dieci giocatori. Giovedì in campo sei nazionali

Giovedì impegni con le nazionali per Kolasinac, Scalvini, Carnesecchi Holm, Hien e Miranchuk

Gli altri 14 sono impegnati con le rispettive nazionali che da giovedì inizieranno a giocare scendere in campo: i primi a scendere in campo saranno Kolasinac, Scalvini, Carnesecchi Holm, Hien e Miranchuk. La Bosnia di Kolasinac è impegnata alle 20,45 in casa con l’Ucraina per la semifinale dei playoff per l’ammissione all’Europeo 2024. In palio un posto nella finale di martedì 26 contro la vincente di Israele-Islanda. Gli altri nerazzurri in campo giovedì sono invece attesi da amichevoli: Scalvini e Carnesecchi negli Stati Uniti per Italia-Venezuela, gli svedesi Holm e Hien per Portogallo-Svezia. Miranchuk con la Russia che ospita la Serbia.