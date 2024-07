Abbadini 11° nel concorso generale a Parigi. Il bergamasco è tra i più grandi ginnasti

A vincere l’oro è stato il ventenne giapponese Shinnosuke Oka (86.832), tra i favoriti alla vigilia: ammesso come secondo, ha superato il cinese Boheng Zhang (86.599), in vetta alla classifica provvisoria, che si è dovuto «accontentare» dell’argento. Bronzo all’altro cinese Ruoteng Xiao (86.364). Abbadini, ammesso con l’ottavo punteggio, ha chiuso undicesimo (83.198) a un soffio dalla top 10. Mercoledì 31 luglio, alla Bercy arena di Parigi, l’aviere dell’Aeronautica Militare, bronzo individuale agli Europei e sesto miglior all arounder ai Mondiali, ha confermato il valore dei suoi esercizi senza commettere errori.