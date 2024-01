Addio al talent scout Carlo Ballini, lutto nel basket bergamasco

Lutto nel basket bergamasco: è morto Carlo Ballini a causa di un male incurabile lo storico dirigente trevigliese della Blu Basket Treviglio e della cittadina Blu Orobica. Dal 1972 al 1977 Carlo fu giocatore dell’ OrSa dopodiché con lo storico Alberto Mattioli si dedicò in pieno al prolifico settore dei baby trevigliesi. Profondo conoscitore del basket brillò sin dall’ inizio per il profondo intuito sulle possibilità tecniche dei giovani a sua disposizione. Al tempo stesso curava attentamente la crescita adolescenziale-umana dei giovani seguiti costantemente. E non a caso diversi furono i giocatori del vivaio che approdarono poi alle categorie superiori.