Addio a Giorgio Veneri, uno degli eroi nerazzurri della Coppa Italia ’63

Mediano , incontrista, marcatore. Poi allenatore . Soprattutto vincitore della Coppa Italia 1963 con l’Atalanta nell’epica finale a San Siro contro il Torino. Un signore in campo e fuori e così se n’è andato Giorgio Veneri , mantovano ma cresciuto a Milano, scomparso mercoledì 8 novembre a 84 anni . «Giorgio era un ragazzo eccezionale, siamo dello stesso anno, il ’39, facevamo parte di quel gruppo di giovani che aspiravano a una maglia da titolare. Aveva davanti Nielsen e Colombo, aveva accettato il suo ruolo con garbo e intelligenza», ha ricordato Pierluigi Pizzaballa, portiere di quell’Atalanta e compagno di squadra di Veneri.

In nerazzurro Giorgio ha giocato 30 gare distillate in 7 stagioni, dal ’58 al ’67, con la gioia di due gol, uno alla Juventus, e uno al Catania, e la gemma della Coppa Italia, firmata a San Siro in marcatura su Peirò.