Adopo e Soppy tornano in gruppo. Giovedì allenamento allo stadio

L’allenamento di mercoledì 16 agosto ha confermato le buone notizie con cui era iniziata la settimana dell’Atalanta: Adopo, Soppy sono tornati in gruppo (superati una botta alla caviglia e un guaio muscolare) e anche Hateboer sta gradualmente riprendendo a lavorare con i compagni. Toloi prosegue invece nel lavoro differenziato per recuperare dal risentimento al flessore destro: non è comunque escluso che possa recuperare per domenica 20 agosto quando i nerazzurri debutteranno sul campo del Sassuolo (ore 18.30).