Agli Europei di aerobica i ginnasti bergamaschi quattro volte sul podio

Nove atleti in gara e quattro medaglie: è il bilancio della spedizione bergamasca agli Europei di aerobica disputati ad Antalya , in Turchia. Delle dieci medaglie conquistare dall’Italia, infatti,quattro sono arrivate con il contributo dei rappresentanti dell’ Aerobica Evolution di Bergamo (i senior Sofia Cavalleri, Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari e le junior Eleonora Belotti e Linda Sanna) e della Polisportiva Ghisalbese (la senior Giorgia Frigeni e le junior Rebecca Banca e Jennifer Paletta).

Inoltre quarto posto per Alice Pettinari nel Trio senior, sesto posto per Colnago e Marras nella Coppia mista senior, quinto posto per il Gruppo junior con Sanna.