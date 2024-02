AlbinoLeffe-Atalanta Under 23, cercasi scherzo di Carnevale: 3 punti per il riscatto

Ferite, incerottate, «arrabbiate», in cerca di riscatto e di uno scherzetto da martedì grasso. AlbinoLeffe-Atalanta Under 23, derby di Carnevale in programma martedì 13 all’AlbinoLeffe Stadium (18,30; diretta tv su Sky Sport, in streaming su Sky Go e Now), è una sfida che mette sul carro tre punti col sapore dolce della rivalsa. Tra acciacchi e assenze varie, i seriani e i baby nerazzurri devono dimenticare lo schiaffone subito nell’ultimo turno, un doppio 1-2 che ha visto l’AlbinoLeffe ko a Legnago e l’Under 23 atalantina battuta dal Vicenza. Occasione migliore non potrebbe esserci per tornare a salire sul carro dei sorrisi.