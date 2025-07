AlbinoLeffe, buona la prima (amichevole): a Zanica, Sondrio battuto 2-0

Buona la prima per l’AlbinoLeffe, al lavoro per preparare la sua stagione in Serie C: a Zanica vince con un gol per tempo la prima amichevole estiva superando la Nuova Sondrio, squadra di Serie D. La squadra di Lopez è da subito padrona delle operazioni e passa al 18’: Mandelli alza la testa dal vertice destro dell’area e Giannini incrocia al volo infilando alle spalle di Slowikowski. Nella ripresa Lopez come abbastanza normale nelle amichevoli rivoluziona la squadra. Ospiti vicino al gol al 7’: il numero 93 sondriese centra la traversa dal cuore dell’area di rigore. Poco dopo i seriani raddoppiano con un destro di Lupinetti dopo idea di Toma. Il prossimo test è in programma mercoledì 30 luglio a Monzello contro il Monza.