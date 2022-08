AlbinoLeffe, debutto in casa con la Feralpisalò. A fine ottobre la Juventus

Subito in casa con la Feralpisalò di Stefano Vecchi, poi due trasferte di fila, sul campo della Pro Sesto, a Sesto San Giovanni, e della Pergolettese. A fine ottobre la sfida alla Juventus Next Gen, già Juventus Under 23. Venerdì 26 agosto la Lega Pro ha reso noto il calendario del campionato di Serie C per la stagione 2022-23 e l’AlbinoLeffe può iniziare il conto alla rovescia per il debutto, domenica 4 settembre a Zanica (l’orario è da definire) contro un avversario forte e che nelle gambe ha già due gare ufficiali di Coppa Italia. Domenica 18, per la quarta giornata, arriverà a Zanica il Vicenza.