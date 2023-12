AlbinoLeffe, Poletti dice addio al calcio a 21 anni: «Vado a lavorare a Dubai»

Amedeo Poletti, centrocampista dell’AlbinoLeffe, lascia il calcio a 21 anni. Il club seriano ha annunciato la rescissione consensuale del contratto. All’origine della decisione la volontà del giocatore di cambiare vita, trasferirsi a Dubai per dedicarsi alle aziende nel settore informatico e finanziario dopo gli studi in Business and Management alla Open University di Londra. Ma il grave infortunio subito all’inizio della scorsa stagione, con la rottura del legamento crociato, il coinvolgimento di menisco e collaterale e le ricadute muscolari che lo hanno frenato in questa stagione, può aver contribuito a convincere Poletti a dire basta. «Il mondo del calcio non è il luogo dove mi vedo nel futuro – ha spiegato il giocatore al sito del club seriano –. In questi anni sono riuscito a costruire qualcosa al di fuori del calcio. Ora penso sia arrivato il momento di portare avanti queste attività trasferendomi all’estero. Ringrazio la società e i miei compagni per questi anni insieme e per aver compreso questa mia scelta».