Allarme Sinner, ha la febbre: rinviato l’arrivo a Parigi per le Olimpiadi

Cresce la febbre per le Olimpiadi, al via venerdì 26 con la cerimonia d’inaugurazione, ma cresce anche la febbre di Jannik Sinner e l’allarme Olimpiadi. Il tennista azzurro, n. 1 al mondo, sarebbe dovuto sbarcare a Parigi martedì 23 luglio, in vista dell’inizio del torneo, in programma sabato 27 sui campi in terra rossa del Roland Garros. Ma Jannik è alle prese con un’influenza e ha deciso di posticipare l’arrivo a Parigi che dovrebbe avvenire giovedì 25, giorno del sorteggio del tabellone.