Altri sport / Bergamo Città
Domenica 11 Gennaio 2026

Pigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continua

TENNIS. Domenica 11 gennaio la bergamasca esce sconfitta sul cemento di Nonthaburi, battuta in due set dalla padrona di casa Sawangkaew. I progressi di gioco però sono confortanti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lisa Pigato, 22 anni, in azione sul cemento di Nonthaburi (60mila dollari) in Thailandia. La bergamasca si è fermata in finale ma può fare un salto di qualità
Sconfitta, ma al decollo. Domenica 11 gennaio la corsa di Lisa Pigato si è fermata in finale sul cemento di Nonthaburi, 60mila dollari di montepremi in Thailandia. La numero 1 bergamasca è stata battuta nell’atto decisivo del torneo dalla padrona di casa Mananchaya Sawangkaew, numero 100 al mondo fino a pochi mesi fa e ora n.247 Wta.

Ma al di là del risultato (6-1 6-4 in un’ora a 21 minuti per la thailandese) Lisa ha dimostrato di essere in netta crescita anche sul cemento, grazie a un gioco solido e aggressivo e nel secondo set ha avuto più volte la possibilità di allungare la partita andando per tre volte avanti di un break.

Già tra le 240 Wta, da lunedì 12 sempre a Nonthaburi Pigato potrà confermare i progressi nel nuovo W75, la categoria più importante del circuito Itf, con l’obiettivo di entrare tra le prime 200 al mondo.

