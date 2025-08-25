Altri sport / Bergamo Città
Lunedì 25 Agosto 2025
Sogni Mondiali in Repubblica Ceca per i bergamaschi Gritti e Milesi
SCI D’ERBA. Ci sono anche il 40enne di Gandino e la 23enne di Dalmine nella Nazionale a Stitna nad Vlari. Il capitano azzurro: «Ce la metterò tutta per conquistare l’oro».
Inizia l’avventura iridata per due atleti bergamaschi dello sci d’erba: Lorenzo Gritti e Federica Milesi faranno parte della Nazionale per l’appuntamento clou della stagione, ovvero le gare che da martedì 26 agosto assegneranno a Stitna nad Vlari, in Repubblica Ceca, i titoli mondiali.
Gritti, 40enne di Gandino portacolori del Gav Vertova, è il capitano azzurro, e parteciperà al suo decimo Campionato del Mondo: cinque medaglie tra le quali spicca l’oro del 2017 nella supercombinata austriaca di Kaprun. «Ai Mondiali si parte per vincere - le sue parole -, bisogna provare ad alzare l’asticella ma non sarà facile. Io ce la metterò tutta per puntare all’oro, anche se potrei accontentarmi di almeno una medaglia in ogni gara».
A fargli compagnia la 23enne, Federica Milesi, al quarto appuntamento iridato (miglior piazzamento il quarto posto nello slalom del 2019 di Marbachegg in Svizzera. «Sono pronta, è una pista bella e non eccessivamente tecnica - racconta la dalminese, anche lei portacolori del Gav -. L’allenamento e la preparazione è stata fatta per bene, le attese sono positive».
Seguirà invece i Mondiali dal divano la terza «erbivora» orobica, la 17enne di Bergamo, Gaia Cassone, costretta ai box da un infortunio.
Il programma
Si parte come detto martedì 26 agosto con il gigante; giovedì superG, venerdì supercombinata, sabato gran finale con lo slalom.
