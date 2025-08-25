Sogni Mondiali in Repubblica Ceca per i bergamaschi Gritti e Milesi

Inizia l’avventura iridata per due atleti bergamaschi dello sci d’erba: Lorenzo Gritti e Federica Milesi faranno parte della Nazionale per l’appuntamento clou della stagione, ovvero le gare che da martedì 26 agosto assegneranno a Stitna nad Vlari, in Repubblica Ceca, i titoli mondiali.

Gritti, 40enne di Gandino portacolori del Gav Vertova, è il capitano azzurro, e parteciperà al suo decimo Campionato del Mondo: cinque medaglie tra le quali spicca l’oro del 2017 nella supercombinata austriaca di Kaprun. «Ai Mondiali si parte per vincere - le sue parole -, bisogna provare ad alzare l’asticella ma non sarà facile. Io ce la metterò tutta per puntare all’oro, anche se potrei accontentarmi di almeno una medaglia in ogni gara ».

A fargli compagnia la 23enne, Federica Milesi, al quarto appuntamento iridato (miglior piazzamento il quarto posto nello slalom del 2019 di Marbachegg in Svizzera. «Sono pronta, è una pista bella e non eccessivamente tecnica - racconta la dalminese, anche lei portacolori del Gav -. L’allenamento e la preparazione è stata fatta per bene, le attese sono positive».