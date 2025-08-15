Altri sport / Bergamo Città
Venerdì 15 Agosto 2025
World Games in Cina, sabato in lizza
quattro bergamaschi
AEROBICA. Colnago, Marras e Pettinari(Evolution) e Frigeni(Ghisalbese) di scena nelle qualifiche dell’Aerobic dance.
Il conto alla rovescia è terminato. La Nazionale italiana di aerobica ha debuttato alla 12ª edizione dei World Games, evento multisportivo considerato come l’Olimpiade per sport e discipline che non fanno parte del programma dei Giochi a cinque cerchi.
La manifestazione è iniziata il 7 agosto e si sta svolgendo a Chengdu in Cina, terminerà domenica, ma tra il 15 e il 16 si svolgeranno le gare di Coppia mista, Trio, Gruppo e Aerobic dance con impegnati i ginnasti azzurri convocati dalla direttrice tecnica Luisa Righetti. Tra loro ci sono anche i bergamaschi Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari dell’Aerobica Evolution e Giorgia Frigeni della Polisportiva Ghisalbese.
Il 16 agoto dalle 7,45 sarà la volta dei bergamaschi che, con i propri compagni, affronteranno le qualifiche dell’Aerobic dance: insieme a Colnago, Frigeni, Marras e Pettinari ci saranno Rexhepi, Patteri, Nicole Alighieri e Arianna Ciurlanti. Poi toccherà alla formazione del Trio con Cutini, Nacci e Sebastio, vincitori della medaglia d’argento tre anni fa.
Si proseguirà direttamente con le finali, secondo il precedente ordine, dalle 13,15 e dalle 13,40.. «La preparazione sta procedendo bene - racconta Frigeni, portacolori della Ghisalbese -. Ci sono state imprecisioni, ma sono certa che in gara faremo del nostro meglio. L’arena è stupenda e non vedo l’ora di scendere in pedana con i miei compagni». «È tutto fantastico - fanno sapere i ginnasti dell’Evolution -, anche se la zona gara dista più di un’ora dal villaggio che ci ospita».
