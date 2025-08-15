Burger button
Altri sport / Bergamo Città
Venerdì 15 Agosto 2025

World Games in Cina, sabato in lizza
quattro bergamaschi

AEROBICA. Colnago, Marras e Pettinari(Evolution) e Frigeni(Ghisalbese) di scena nelle qualifiche dell’Aerobic dance.

Micaela Vernice
Micaela Vernice
Da sin. Giorgia Frigeni, Andrea Colnago, Alice Pettinari ed Elisa Marras
Da sin. Giorgia Frigeni, Andrea Colnago, Alice Pettinari ed Elisa Marras

Il conto alla rovescia è terminato. La Nazionale italiana di aerobica ha debuttato alla 12ª edizione dei World Games, evento multisportivo considerato come l’Olimpiade per sport e discipline che non fanno parte del programma dei Giochi a cinque cerchi.

La manifestazione è iniziata il 7 agosto e si sta svolgendo a Chengdu in Cina, terminerà domenica, ma tra il 15 e il 16 si svolgeranno le gare di Coppia mista, Trio, Gruppo e Aerobic dance con impegnati i ginnasti azzurri convocati dalla direttrice tecnica Luisa Righetti. Tra loro ci sono anche i bergamaschi Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari dell’Aerobica Evolution e Giorgia Frigeni della Polisportiva Ghisalbese.

Il 16 agoto dalle 7,45 sarà la volta dei bergamaschi che, con i propri compagni, affronteranno le qualifiche dell’Aerobic dance: insieme a Colnago, Frigeni, Marras e Pettinari ci saranno Rexhepi, Patteri, Nicole Alighieri e Arianna Ciurlanti. Poi toccherà alla formazione del Trio con Cutini, Nacci e Sebastio, vincitori della medaglia d’argento tre anni fa.

Si proseguirà direttamente con le finali, secondo il precedente ordine, dalle 13,15 e dalle 13,40.. «La preparazione sta procedendo bene - racconta Frigeni, portacolori della Ghisalbese -. Ci sono state imprecisioni, ma sono certa che in gara faremo del nostro meglio. L’arena è stupenda e non vedo l’ora di scendere in pedana con i miei compagni». «È tutto fantastico - fanno sapere i ginnasti dell’Evolution -, anche se la zona gara dista più di un’ora dal villaggio che ci ospita».

Bergamo
sport
Ginnastica
Giorgia Frigeni
Alice Pettinari
Andrea Colnago
Elisa Marras
Lucrezia Rexhepi
Matteo Falera