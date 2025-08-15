Il conto alla rovescia è terminato. La Nazionale italiana di aerobica ha debuttato alla 12ª edizione dei World Games, evento multisportivo considerato come l’Olimpiade per sport e discipline che non fanno parte del programma dei Giochi a cinque cerchi.

La manifestazione è iniziata il 7 agosto e si sta svolgendo a Chengdu in Cina, terminerà domenica, ma tra il 15 e il 16 si svolgeranno le gare di Coppia mista, Trio, Gruppo e Aerobic dance con impegnati i ginnasti azzurri convocati dalla direttrice tecnica Luisa Righetti. Tra loro ci sono anche i bergamaschi Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari dell’Aerobica Evolution e Giorgia Frigeni della Polisportiva Ghisalbese.

Il 16 agoto dalle 7,45 sarà la volta dei bergamaschi che, con i propri compagni, affronteranno le qualifiche dell’Aerobic dance: insieme a Colnago, Frigeni, Marras e Pettinari ci saranno Rexhepi, Patteri, Nicole Alighieri e Arianna Ciurlanti. Poi toccherà alla formazione del Trio con Cutini, Nacci e Sebastio, vincitori della medaglia d’argento tre anni fa.