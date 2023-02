Arbitro aggredito a Palosco. Il Giudice: multa, penalizzazione e squalifiche

Calcio giovanile. Il direttore di gara aggredito domenica scorsa da un genitore durante il match fra l’Or. Palosco e l’Aurora Seriate nel campionato Allievi. Le sanzioni: 890 euro di ammenda e un punto di penalizzazione alla società di casa, e un dirigente squalificato per parte. L’Or. Palosco: «Subito condannato il gesto, ma non è giusto pagare per un atto sconsiderato isolato e imprevedibile»