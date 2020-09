Aria d’Europa al glorioso stadio Legler Riserva per gli allenamenti Champions

Ponte San Pietro, lo stadio indicato dall’Atalanta come impianto di riserva per gli allenamenti delle avversarie di Champions in caso di indisponibilità del Gewiss Stadium. Dai fasti della B alle sfide con gli inglesi

La musichetta della Champions rimbomberà nell’aria qualche chilometro più a Est, dalle parti del Gewiss Stadium. Ma a Ponte San Pietro la si potrà fischiettare con decisione, perché –in qualche modo – un pezzo di Europa è collegato con il vecchio e glorioso stadio Legler. L’ Uefa ha detto sì all’impianto di Ponte: sarà il campo di riserva per gli allenamenti delle euro-avversarie dell’Atalanta. Manca solo l’ufficialità: il club nerazzurro ha chiesto la disponibilità all’Ac Ponte San Pietro, che poi ha coinvolto l’Amministrazione comunale. Nelle scorse settimane – dopo che da Nyon era arrivato l’ok per la disputa della Champions a Bergamo – c’è stato un sopralluogo da parte dell’Atalanta, che ha inviato un dettagliato report fotografico all’Uefa, che ha dato il via libera: il Legler risponde a tutti i requisiti, dall’illuminazione in giù.