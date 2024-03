Assoluti a Riccione, Valli e Vallotta ok nella finale B dei 50 dorso. Ma è Super Camozzi

Un successo e un piazzamento nella finale B dei 50 dorso per il nuoto bergamasco nella seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti, a Riccione . A firmare il successo nella finalina è stata Ambra Serena Valli , cresciuta nella Start Time prima di passare alla Ferraranuoto. Valli chiude con il nono tempo nelle eliminatorie e poi centra il primo tempo della finale di consolazione in 28”99. Roberta Vallotta invece ha chiuso al 7° posto (29”49) dopo il 12° posto nelle batterie.

Martedì 5 invece, nella prima giornata, ha brillato la stella di Andrea Camozzi. Il 18enne talento di Albino, tesserato per Trezzo, ha firmato uno splendido argento nei 200 farfalla chiusi in 1’57”21 alle spalle del neo-campione italiano Giacomo Carini ma davanti a Claudio Faraci, battuto allo sprint. «Sono felicissimo per la medaglia, spero possa aprirmi le porte della Nazionale per gli Europei (dal 17 al 23 giugno, ndr)», ha commentato Camozzi che tornerà in vasca venerdì 8 marzo nei 100 farfalla e nei 200 stile.