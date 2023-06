Atalanta, il 16 giugno via alla campagna abbonamenti

CALCIO. Stagione 2023-24, venerdì 16 giugno dalle 10 parte la prima fase della prelazione: prezzi invariati in Curva Nord, Tribuna Rinascimento, forti sconti in Tribuna Centrale e in quella d’Onore. Prelazione Sud e Distinti dal 24 al 29 giugno: a rischio 1.000 posti.