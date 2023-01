Atalanta a La Spezia per ricominciare a vincere e a inseguire l’Europa

Per quanto riguarda i valori in campo non dovrebbero esserci dubbi su chi sarà la favorita, ma dopo un così lungo stop sono molte le incognite che potrebbero entrare in gioco. La classifica parla bergamsco: sesto posto dei nerazzurri e 27 punti contro il quart’ultimo con soli 13 punti dello Spezia. Sulla carta non c’è paragone nemmeno nel capitolo gol: l’Atalanta ne ha segnati 22 e subiti 15, contro i 14 realizzati e 26 subiti dai liguri.