Atalanta «abbondante» per la Salernitana. Soltanto Muriel resta in forse per la tallonite

L’attaccante colombiano soffre sempre per la tallonite che non è stata ancora superata e Lucho (che ha già saltato la trasferta contro il Bologna) anche venerdì 13 gennaio ha svolto un lavoro differenziato. Sabato 14 è in programma la seduta di rifinitura a Zingonia e si vedrà se il sudamericano potrà essere recuperato almeno per la panchina. In attacco, comunque, giocheranno Højlund e uno tra Lookman e Zapata .