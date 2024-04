Atalanta al lavoro per il Liverpool, de Roon e Zappacosta pronti al rientro

L’Atalanta si è allenata martedì 16 aprile, all’indomani del pareggio con il Verona: seduta di scarico con il gruppo diviso in due tronconi. Non ci si ferma: giovedì 18, infatti, è tempo di big match di Europa League al Gewiss Stadium contro il Liverpool, dopo il 3-0 nerazzurro di Anfield dell’andata dei quarti di finale. L’allenamento di vigilia (mercoledì 17) è in programma a Zingonia alle 16.

Tutti a disposizione di Gasperini tranne il solito difensore Scalvini, sempre alle prese con la lesione al bicipite femorale e fuori almeno per un’altra settimana. Contro i Reds non ci sarà nemmeno Palomino, escluso dalla lista Uefa: l’argentino nelle ultime due partite di campionato era convocabile, ma è rimasto fuori per scelta tecnica. Ventitré i giocatori per l’Europa, compreso l’Under 23 Bonfanti. Come sempre in coppa, Musso sarà titolare tra i pali, e dovrebbero rientrare anche de Roon e Zappacosta, squalificati col Verona, e Kolasinac, che ha risolto il problema all’adduttore (già entrato a gara in corso nel posticipo di campionato). Data la densità di partite, viene monitorata la stanchezza: Miranchuk spera in un posto, Pasalic vorrebbe la conferma negli 11.