Atalanta al via, giocatori in arrivo a Zingonia - Foto e video

Il primo a raggiungere il centro sportivo è stato Zaniolo che non si è fermato ed è entrato direttamente in auto. A seguire Scalvini, Zappacosta e Ruggeri che hanno invece abbassato il finestrino dell’auto che li ha portati al centro e hanno salutato i supporter concedendosi a qualche scatto fotografico.

Trovarsi per la prima volta il 10 luglio non è una novità dell’era Gasperini. Era già successo nel 2016, in concomitanza col primo allenamento diretto dal Gasp in nerazzurro.

Intorno alle 11 hanno raggiunto Zingonia anche El Bilal, Godfrey e Kolasinac: anche per loro il saluto dei tifosi. Poco dopo anche Cristian Raimondi in motorino ha varcato il cancello del centro, con la loro auto alle 11.30 Hateboer e Bakker. Pochi minuti prima di mezzogiorno l’arrivo di Gasperini con l’applauso dei tifosi. Nessuna risposta invece da Koopmeiners alla domanda di una possibile dipartita verso la Juve.

Koopmeiners firma autografi

Hateboer ZIngonia



L’ingresso del centro sportivo a Zingonia

Zappacosta con un tifoso



Il programma del primo giorno

Ritrovo a Zingonia in mattinata, pranzo insieme, visite e test e anche il primo allenamento, nel tardo pomeriggio, a porte chiuse: nel primo periodo la squadra resterà anche a dormire al Centro Bortolotti, quindi sarà un ritiro vero e proprio, anche se in casa e non in Val Seriana. Di norma ci saranno due sedute al giorno: così giovedì e venerdì. Poi, in una data ancora non definita, stop al ritiro ma avanti con la preparazione.

Mister Gasperini si ferma a salutare i tifosi



I convocati sono quelli previsti: oltre ai cinque nazionali: Toloi si aggregherà al gruppo giovedì, perché ha goduto di un giorno di permesso. Contando lui saranno diciotto i giocatori della prima squadra, ma con un asterisco per quanto riguarda de Roon e Koopmeiners, reduci da infortunio, le cui condizioni saranno da valutare. Non è detto che i due olandesi possano lavorare in gruppo. Sicuramente non lo faranno Scalvini e Zaniolo, che comunque saranno presenti al Centro Bortolotti: il difensore si è rotto il crociato a giugno, è reduce dal periodo a Villa Stuart e proseguirà a Zingonia il percorso riabilitativo che lo terrà fuori fino a fine 2024, mentre l’attaccante è alle prese con la frattura del quinto metatarso del piede sinistro e si dedicherà a terapie e lavoro individuale indicativamente per una decina di giorni. La novità è la presenza di Godfrey: il nuovo acquisto è pronto.

Ruggeri firma un autografo



Nazionali in differita

La lista propone i portieri Carnesecchi, Musso e Rossi, i difensori Godfrey, Hien, Kolasinac e Bonfanti, gli esterni Hateboer, Ruggeri, Zappacosta e Bakker, i centrocampisti Adopo, de Roon e Koopmeiners e gli attaccanti Lookman, Touré e Miranchuk. Quindi diciassette giocatori oggi più Toloi domani, più cinque giovani: il portiere Vismara, il terzino Palestra, i centrocampisti Giovane e Zuccon e l’attaccante Diao sono gli Under aggregati, che permetteranno a Gasperini di lavorare con un gruppo non troppo stretto. Attendendo Zaniolo che si aggiungerà verso il 20 luglio e i cinque giocatori reduci da Europeo e Coppa America, i cui rientri sono stati calendarizzati: Djimsiti rientrerà lunedì prossimo, Pasalic martedì, quindi Scamacca sabato 20, De Ketelaere lunedì 22 ed Ederson lunedì 29 luglio. Tutti hanno goduto di venti giorni di vacanze dopo l’eliminazione. Più o meno tra una decina di giorni, il gruppo avrà abbracciato Zaniolo e quattro nazionali e mancherà solo Ederson, oltre a Scalvini, che non lavorerà mai con i compagni. Gli esuberi - da Gollini a Soppy - non sono stati convocati e non partecipano al ritiro: si alleneranno a parte.

Terza amichevole in arrivo

Il programma della preparazione non ha per ora ulteriori dettagli: si sa che l’allenamento del 10 luglio sarà a porte chiuse, ancora da capire se lo saranno anche le sedute dei prossimi giorni, e più nello specifico quelle del periodo del ritiro a Zingonia. La prima amichevole sarà sabato 27 luglio ad Alkmaar con gli olandesi dell’Az, l’ultima venerdì 9 agosto ad Amburgo contro i tedeschi del St. Pauli. In mezzo ne sarà aggiunta almeno un’altra, domenica 4 agosto: non si conosce però ancora il nome dell’avversaria. Sarà un mese abbondante di avvicinamento al primo impegno ufficiale, che sarà subito importantissimo: mercoledì 14 agosto ci sarà la Supercoppa Europea, a Varsavia contro il Real Madrid.

Il campionato inizierà cinque giorni dopo, lunedì 19 a Lecce. E ci si deve preparare a un 2024/25 potenzialmente extralarge: l’Atalanta è reduce dalla più lunga stagione della sua storia, con 56 partite giocate, ma quest’anno potrebbe anche andare oltre. Perché in più giocherà la Supercoppa Europea e una o due partite di Supercoppa Italiana e perché la Champions prevede due gare in più nella prima fase.