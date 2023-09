Atalanta, arriva il Monza al Gewiss Stadium

La sorprendente battuta d’ arresto di Frosinone ha frenato l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri che erano partiti a mille dopo il 2-0 sul Sassuolo nell’ esordio.Ora arriva il Monza, anch’esso con tre punti in classifica. Dal punto di vista dell’organico e del pronostico non ci sono dubbi sulla superiorità dei nerazzurri, ma sul campo poi è tutta un’altra storia. Per coltivare ambizioni europee bisogna certo tornare il più presto possibile alla vittoria.

Una sfida ancora più sentita visto che tra gli avversari ci sono tre ex: Pessina, Gagliardini e Colpani (cresciuto nel vivaio di Zingonia). I nerazzurri torneranno al Gewiss Stadium per la prima volta in questa stagione tra le mura amiche usufruendo del contributo di tifosi presenti in massa (quasi in 4 mila) anche sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Monza si presenta a Bergamo reduce dal convincente successo casalingo sull’Empoli mentre all’esordio era stato battuto a San Siro dall’ Inter 2-0.