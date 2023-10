Atalanta, battere il Genoa per mantenersi in alto

C’è voglia eccome di Atalanta. L’ alta dose di appetito è figlia della sosta per la duplice sfida della nazionale. Si riprende domenica 22 ottobre a Bergamo contro il Genoa, quintultimo in classifica dopo un avvio decisamente claudicante. Viceversa l’Atalanta, pur con qualche alternanza di risultati, detiene il dignitoso sesto posto. E, sulla carta, a capitan Toloi e compagni (probabile il suo rientro) si presenta l’opportunità di consolidare la posizione-Uefa, se non di migliorarla. Sotto, dunque, a blindare l’intera posta in palio. Innanzitutto spetterà a Gasperini azzeccare la formazione più idonea sin dal calcio d’avvio, coniugandola con adeguate strategie di gioco. Sulla condizione atletica non dovrebbero sussistere problematiche. Nella stessa ultima gara dell’Olimpico, anche si è conclusa 3-2 per la Lazio, i nerazzurri non hanno accusato nessuna carenza in materia, al punto da disputare la ripresa su standard apprezzabili. Insomma, esistono i presupposti per cancellare subito il flop della capitale riprendendo così la marcia galoppante. Occhi puntati specialmente su Scamacca, di rientro con la Nazionale da Wembley, medagliato in virtù della rete segnata all’Inghilterra. Da aspettarsi in campo un giocatore caricato a dovere nel morale e desideroso di regalare alla tifoseria le emozioni tipiche di un goleador doc.