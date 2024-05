Atalanta, Carnesecchi e Scamacca le certezze. Incognita turnover con la Roma

In porta torna Carnesecchi, al centro dell’attacco resta Scamacca . Per il resto è una vigilia di dubbi in casa Atalanta , in vista della sfida-Champions con la Roma, domenica 12 maggio al Gewiss Stadium (alle 20,45). La partita con i giallorossi, appaiati ai nerazzurri al 5° posto ma con una gara in più (l’Atalanta recupererà la gara contro la Fiorentina il 2 giugno), cade tra la semifinale di Europa League vinta col Marsiglia e la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 15 a Roma contro la Juventus.

Ai box Kolasinac, Toloi e Holm (più Palomino), in difesa dovrebbe rientrare dal 1’ Scalvini accanto a Hien e Djimsiti, mentre sugli esterni Hateboer è pronto a dare un turno di riposo a Zappacosta, con Ruggeri confermato a sinistra. In mediana Pasalic potrebbe prendere il posto di de Roon accanto a Ederson, ma potrebbe anche essere impiegato sulla trequarti al posto di Koopmeiners nel caso in cui Gasp decida di far rifiatare l’olandese.Koop sembra comunque favorito e con lui dal 1’ potrebbe partire Miranchuk, in ballottaggio con Lookman, a supporto di Scamacca, sicuro assente mercoledì per squalifica. Probabile turno di riposo per De Keteleare, candidato a sostituire Scamacca al centro dell’attacco nella finale di Coppa Italia.