Atalanta, c’è Ilicic tra i convocati per la sfida che può valere l’Europa

La sera di sabato 21 maggio (fischio d’inizio alle 20,45) arriva l’Empoli e l’Atalanta deve vincere (meglio non fare altri calcoli) per sperare in un posto in Europa nella prossima stagione. Ma c’è una novità che ha acceso i cuori nerazzurri alla vigilia: tra i convocati figura anche Josip Ilicic , oltre quattro mesi dopo l’ultima apparizione (in Udinese-Atalanta 2-6 del 9 gennaio scorso). L’attaccante - lontano dalla miglior condizione - andrà in panchina e, al massimo, giocherà qualche minuto nel finale. Comunque avrà la sua meritata passerella così da ricevere il saluto del pubblico dopo aver fatto tanto per la squadra in questi anni (60 reti a fronte di 171 presenze). Formalmente lo sloveno ha ancora un anno di contratto ma è destinato a lasciare l’Atalanta in estate.