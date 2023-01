Atalanta, cinquina in amichevole. Hateboer e Demiral pronti, Zapata salta Bologna

Hateboer sta bene, Demiral nell’amichevole a Zingonia contro la Folgore Caratese si è fermato dopo 45’ ma non preoccupa, l’infortunio di Zapata non è grave. E l’Atalanta può tirare un sospiro di sollievo. Lo scontro di gioco con il portiere avversario di mercoledì a La Spezia ha causato al colombiano solo una «forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro». Lo ha reso noto l’Atalanta con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. E anche se per il bomber colombiano la trasferta di lunedì 9 gennaio a Bologna (ore 20,45) è molto a rischio, il suo stop non dovrebbe andare oltre la partita in Emilia. L’obiettivo è quello di rivederlo in gruppo per la gara con la Salernitana di domenica 15 (ore 18) a Bergamo. A Bologna dovrebbe invece tornare a disposizione Juan Musso. Il portiere argentino giovedì 5 gennaio ha comunque lavorato a parte per completare il suo recupero dalla lieve distorsione alla caviglia sinistra accusata una settimana fa. Per questo mister Gasperini ha deciso di non schierarlo nell’amichevole giocata a Zingonia con la Folgore Caratese.