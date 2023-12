Atalanta, col Torino resta l’allarme difesa: il recupero di Toloi resta in forte dubbio

Fari puntati sulla difesa in casa Atalanta in vista del posticipo di campionato, lunedì 4 dicembre a Torino (alle 20.45) contro i granata di Juric e dell’ex Zapata. Gasperini ha cinque giocatori per tre posti, ma sono tutti acciaccati: Toloi e Palomino sono fuori da tempo per infortuni muscolari, Kolasinac è uscito nel finale della gara di Europa League con lo Sporting Lisbona per un fastidio conseguente alla contusione rimediata contro il Napoli, Djimsiti è reduce da un’influenza e Scalvini da problemi alla schiena.